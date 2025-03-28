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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı terk ederek yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil cadde üzerinde alev alev yandı.

Kükürtlü Oulu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili bırakarak araçtan çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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