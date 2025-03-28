Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil cadde üzerinde alev alev yandı.

Kükürtlü Oulu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili bırakarak araçtan çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA