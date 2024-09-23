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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden duman çıkarmaya başladı. Sürücü ve yolcu son anda araçtan inerek kurtuldu, ancak otomobil alev alarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, polis ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. İçindeki 2 kişinin son anda indiği otomobil alev topuna dönerkin, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Enes Ş. (29) idaresindeki 77 ACD 971 plakalı otomobil Küçük Sanayi Sitesi kavşağında ışıklara yaklaştığı esnada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Enes Ş. ile yanındaki kişi araçtan son anda inmeyi başarırken, otomobil alev topuna döndü. Yanan araca çevreden gelen diğer araç sürücüleri yangın söndürme tüpü ile müdahale etse de alevler büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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