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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Tıra Çarptı, Kaza Anı Kamerada

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Tıra Çarptı, Kaza Anı Kamerada
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilin şerit değiştirmesi sonucu tıra çarpmasıyla kaza meydana geldi. Çevredekiler yardım ederken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil şerit değiştirince tırın çarpmasıyla bariyerlere savruldu, kaza anı kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Yakın çevre yolunda seyir halindeki otomobil şerit değiştirince orta şeritte ilerleyen tırın çarpmasıyla bariyerlere savruldu. Çevredekiler otomobildeki sürücünün yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine gelen ekipler kazadan yara almadan kurtulan sürücüye ambulansta müdahalede bulundu. Kaza anı ise araç içi kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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