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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Bursa'da seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, otomobil adeta alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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