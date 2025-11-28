Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek son anda kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevre yolunda kısa süreli trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA