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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın, sürücünün aracı kenara park etmesiyle büyüyerek tüm aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracın alev almasını önledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl yönüne seyreden Ömer K. (40) yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Bu esnada alevler tüm aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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