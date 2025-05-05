Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip kendini kurtardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ankara Bulvarı Narlıdere Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü, alevleri fark edince aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa