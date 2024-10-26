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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Bursa-Karacabey Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan arıza nedeniyle araç alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da seyir halinde olan bir otomobil motor bölümünden arıza yapınca alev alev yandı.

Olay, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aracın motor kısmından çıkan alevler sonrası aracı sağ şeride çekti. Bir anda alev alan araç kısa sürede küle dönerken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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