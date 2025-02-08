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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeyken alevler içinde kalan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyten bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı kenara çekmesinin ardından alevler bir anda otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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