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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve yaralanan olmadı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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