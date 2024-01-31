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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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