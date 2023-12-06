Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, cadde üzerinde alev aldı. Vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil cadde üzerinde alev aldı. Vatandaşların yardımıyla söndürülen araç korku dolu anlar yaşattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, aracın motor kısmından dumanların yükseldiği görünce hemen frene bastı. Araçtan hızla aşağı inen sürücü kaputu açtığında aracın yandığını gördü. Durum üzerine trafikteki diğer sürücülerde yanan araca müdahale etmek için eline aldıkları yangın tüpüyle alevleri söndürdü. Korku dolu anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA