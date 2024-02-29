Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin üzerine uzanarak seyreden genç, canını hiçe saydı. Bir süre böyle ilerleyen gencin o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA