Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada

BURSA Bursa'da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletin üzerinden düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurye daha sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.