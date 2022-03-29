Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kameradaBURSA Bursa'da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü.
Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada
BURSA Bursa'da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletin üzerinden düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurye daha sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.