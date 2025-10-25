Bursa'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesine rağmen kısa sürede hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kültür Mahallesi Gültekin Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından alev çıkmaya başlayınca sürücü aracı yol kenarına çekip stop etti. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye aracının müdahalesine rağmen kısa süre içerisinde minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA