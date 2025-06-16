Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, motor kısmından duman çıkmasıyla alev aldı. Sürücü kamyoneti yol kenarına park ederek itfaiyeyi çağırdı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halinde olan kamyonet alev alev yandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Cevdet M. idaresindeki 42 FJK 59 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa