Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Drift Attı
Bursa'da bir sürücü, kamyonetiyle dönüş yaptığı kavşakta drift atarak ilerledi. O anlar diğer sürücülerin kameralarına yansırken, polis trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.
Seyir halindeki kamyonet drift atarak ilerledi
BURSA - Bursa'da kamyonetiyle seyir halindeki bir sürücü kavşaktan döndüğü esnada drift atarak ilerledi. O anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü kamyonetiyle seyir halinde ilerlerken, dönüş yaptığı kavşakta drift atarak ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansırken, sürücünün trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine polis harekete geçti.