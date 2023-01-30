Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandıBURSA Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet, alev alev yanarak kül olurken o anlar kameraya yansıdı. Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı BURSA Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet, alev alev yanarak kül olurken o anlar kameraya yansıdı. Yangın, İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kaputundan alev aldı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekerken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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