Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motor kısmından dumanlar çıkan bir kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün canını kurtardığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan kamyonet, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün canını zor kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa süre sonra kamyonet alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alev alev yanan kamyonet kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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