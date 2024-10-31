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Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan kamyonet alev topuna döndü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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