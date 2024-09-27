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Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev aldı

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Bursa'da seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Bursa'da kamyonet alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken alev topuna dönen kamyonet, yanarak hurda yığınına döndü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Çevre yolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye 3-sayfa trafik Yaşam Bursa Olay

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