Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev aldı
Bursa'da seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.
Bursa'da kamyonet alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'da seyir halindeyken alev topuna dönen kamyonet, yanarak hurda yığınına döndü.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Çevre yolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.