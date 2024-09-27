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Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen bir kamyonet yanarak hurda yığınına döndü. Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'da seyir halindeyken alev topuna dönen kamyonet, yanarak hurda yığınına döndü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Çevre yolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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