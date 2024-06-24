Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev aldı
Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Olay anları amatör kamera tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, Karacabey- Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Emniyet şeridine çekilen kamyonet, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BURSA