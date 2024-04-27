Bursa'da seyir halindeki kamyonda tehlikeli halay kamerada

BURSA - Bursa'da iki kafadarın kamyonet kasasındaki tehlikeli halayları başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki şahsın seyir halindeki kamyonetin kasasında canları sıkılınca halay çekmeye başladı. Bir süre halay geçen iki kafadarın o anları trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.