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Bursa'da Seyir Halindeki Araç Takla Attı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir sebepten dolayı takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, bir anda takla atarken güvenlik kamera görüntülerini izleyenler gözlerine inanamadı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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