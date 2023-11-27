Bursa'da Sevgilisini Tehdit Eden Kadın Tutuklandı

TUTUKLANDI

Bursa'da, kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisi Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan G.K. (33) adlı kadın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K., Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.