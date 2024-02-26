Bursa'da Sevgililer Günü Yemeğinden Dönerken Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönerken abla-kardeşin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 15 Şubat saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat T. (31) yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile ablası Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa M. (36) yaralandı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer gününü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yoldan çıkan aracın 100 metre sürüklenerek beton duvara çarptığı anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan sürücü ve yanındaki Mustafa M. (36) tedavilerinin ardından taburcu edildi. - BURSA