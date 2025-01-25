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Bursa'da Ses Sistemi Fabrikasında Yangın

Bursa'da Ses Sistemi Fabrikasında Yangın
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ses sistemi üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmamasına rağmen fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da ses sistemi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Ficonoz Sokak üzerinde ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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