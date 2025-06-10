Bursa'da Servis Minibüsüyle Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Bursa'da Servis Minibüsüyle Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bursa'da Servis Minibüsüyle Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Servis minibüsü ile motosikletli sürücü böyle çarpıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kemal Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Demirel Sokak'ta seyreden sürücü Batu A.yönetimindeki 16 BID 536 plakalı motosiklet, Konak Sokak'tan çıkan sürücü Selim Ç.yönetimindeki 16 S 6363 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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