Bursa'da Servis Minibüsü Kadına Çarptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapan bir servis minibüsü, sokaktan geçen bir kadının ayağını ezdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü, sokaktan geçen kadının ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde sokakta geri manevra yapan servis minibüsü sürücüsü, sokaktan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, ayağı servis minibüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA