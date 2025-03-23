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Bursa'da Şerit İhlali Tartışması: Kadın Sürücüler Arasında Kavga

Bursa'da Şerit İhlali Tartışması: Kadın Sürücüler Arasında Kavga
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, şerit ihlali yaparak ara yola girmek isteyen kadının, yol vermeyen başka bir kadınla yaşadığı çatışma ilginç anlara sahne oldu. Tartışma, bir vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

Bursa'da şerit ihlali yaparak ana arterden ara yola girmek isteyen kadın sürücü ile yol vermeyen başka bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte şerit ihlali yapan kadın sürücü, ana arterden ara yola girmek istedi. O sırada trafikte bekleyen başka bir kadın sürücü, sürücüye yol vermeyerek korna ile ikaz etti. Duruma sinirlenen sürücü, araçtan inerek hamile olduğu iddia edilen kadın sürücünün aracına zarar verdi. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, kavga ise bir vatandaşın araya girmesi ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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