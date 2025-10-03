Haberler

Bursa'da Semt Pazarında Hırsızlık Girişimi Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Semt Pazarında Hırsızlık Girişimi Paniğe Neden Oldu
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki semt pazarında, yüzleri peçeyle kapalı iki kadın hırsız, esnafın dikkati sayesinde fark edilerek kaçmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kurulan semt pazarında hırsızlık yapmak isteyen yüzleri peçeyle kapalı 2 kadın şüpheli, esnafın dikkati sayesinde fark edildi. Koşarak kaçan şüphelilerin peşine bazı vatandaşlar düşerken, o anlar kameraya anbean yansıdı. Pazarda hırsız esnaf kovalamacasında hareketli görüntüler yaşandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara gelen yüzleri peçeyle kapalı iki kişi, tezgahlardan hırsızlık yapmak istedi. Durumu fark eden bazı esnaflar, hemen müdahale ederek şüphelileri uyardı.

Esnafın tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, pazardan koşarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar da şüphelilerin peşine düştü. Pazarda yaşanan aksiyon dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
