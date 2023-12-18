Bursa'da Şehir Merkezinde Yemek Arayan Tilki Görüntülendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sitede ormanlık alandan inen tilki, sitenin bahçesinde bir süre durduktan sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar ise bu anları şaşkın gözlerle izledi.

Bursa'da ormanlık alandan şehir merkezine yemek aramak için inen tilki bir sitenin bahçesinde görüntülendi. Site etrafında bir süre duran tilki birkaç dakika sonra gözden kayboldu.

Havaların soğumasıyla birlikte aç kalan bazı hayvanlar soluğu şehir merkezinde alıyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi üzerinde bulunan bir sitede ise tilki görüldü. Ormanlık alandan yemek arayışına inen tilki, sitenin bahçesinde dakikalarca durup ardından gözden kayboldu. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar gördüklerini şaşkın gözlerle izledi. - BURSA