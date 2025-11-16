Bursa'da Scooter Otomobile Çarpınca Sürücü Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, scooter ile otomobilin çarpışması sonucu 21 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Ramiz A.(21) yönetimindeki scooter, Coşkun T.(39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen scooterdan düşerek başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa