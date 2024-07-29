Bursa'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, İznik ilçesi Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - BURSA