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Bursa'da Sarhoş Vatandaşın Asılsız 'Sahte Alkol' İhbarı

Bursa'da Sarhoş Vatandaşın Asılsız 'Sahte Alkol' İhbarı
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Bursa'da alkol aldıktan sonra kendini kötü hisseden bir vatandaş, 112'yi arayarak sahte alkol tükettiğini iddia etti. Olay yerine gelen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Bursa'da alkol aldıktan sonra sarhoş olan ve kendisini kötü hisseden bir vatandaş, 112'yi arayarak "Sahte alkol içtim, çok kötüyüm beni alın" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkollü adamın sahte ihbarda bulunduğunu tespit etti. Şahsın içkiyi biraz fazla kaçırdığı, sahte alkol almadığı öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. isimli alkollü adam, 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak "Sahte alkol içtim, çok kötüyüm beni alın" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın asılsız ihbarda bulunduğunu tespit etti. Olay sonrası normale dönen sağlık ekiplerine sinirlenen E.Ç., polis ekipleriyle sohbet etmeye başladı. Polis ekiplerine "Ben hastaneye gitmek istiyorum. Nasıl gideyim hastaneye, otobüse kartı bas, onu bas, bunu bas. Ben alkollüyüm adamlara mı saldırayım. Ben İçişleri Bakanı'na 'Çok sarhoştum, beni ambulans almadı' diye şikayet edeceğim. Şarap içtim, ama bira beni bozdu herhalde" dedi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri de normale dönerken, alkollü adam yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Sahte içki ihbarının da sahte olduğu ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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