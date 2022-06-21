Bursa'da sara nöbeti geçiren adama aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler Bursa'da sara hastası bir kişi kıraathanede otururken nöbet geçirdi. Kıraathanede bulunanlar ise sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sara hastası adama umursamadan okey oynamaya devam etti. Çınarönü Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede oturan sara hastası adam, bir anda nöbet geçirdi. Hasta adamın yardımına hemen kıraathanedekiler koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER Olay yerine gelen sağlık ekipleri, nöbet geçiren adama müdahale ederken kıraathanede bulunan çaycı çay dağıtımına devam etti. Bazı masada vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden okey oynadı. SAĞLIK DURUMU İYİ Nöbet geçiren adam sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. "ÇAYCI ÇAY DAĞITMAYA DEVAM ETTİ" O anları görüntüleyen Muhsin Türker, "Dün kıraathanede üzücü bir olay yaşandı. Kafa dağıtmak için çayımızı içip okeyimizi oynuyorduk. Sara hastası olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz bir ağabeyimiz nöbet geçirdi. Biz hemen abimizin yanına giderek ilk müdahalede bulunmak istedik. Su verdik ama, ilk yardım tecrübemiz olmadığı için hemen sağlık ekiplerine bilgi verdik. Sağlık ekipleri geldi, müdahalede bulundu. O esnada bazıları okey oynuyordu, bazıları ıstakalarını çevirmiş hastanın gitmesini bekliyordu. Çaycı çay dağıtımına devam ediyordu. Çok şükür durumu iyiymiş. Bugün kıraathaneye geldi çayını içti gitti." diye konuştu. Kıraathane sahibi ise olayı görünce 112'den yardım istediğini kendisinin vatandaşlık görevini yaptığını ifade etti. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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