Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. İki ayrı adreste yapılan baskınlarda çeşitli içkiler bulundu ve iki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı. Operasyonda kaçak alkol, rakı, viski, mastika ve anason yağı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlığını ciddi şekilde etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede, iki ayrı adrese baskın düzenlendi. İlk olarak T.K.'nin (44) Canbalı Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon yapılırken, aramada 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski, 200 gram anason yağı ele geçirildi.

Aynı gün yapılan diğer operasyon ise Ş.İ.'nin (64) Canbalı Mahallesi'nde bulunan ikametine gerçekleştirildi. Yapılan aramada 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika, 100 gram anason yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak T.K. (44) ve Ş.İ. (64) adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.K. ve Ş.İ., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Karacabey 3-sayfa Sağlık bursa Hukuk Suç

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.