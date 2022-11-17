Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fuat İşcen, bugün hayatını kaybetti.

Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fuat İşcen, bugün hayatını kaybetti. İşcen ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıkarken, 10 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da geçtiğimiz gün, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., yabancı uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirmişti. Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren 10 kişiden 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title