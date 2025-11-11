Bursa'da Sahte İçki Üretimine Büyük Operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Nilüfer ilçesinde M.K. ve M.B. isimli şahısların araçlarında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine 10 Kasım 2025 tarihinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1032 litre etil alkol ve 84 adet aroma kiti ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve M.B. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - BURSA