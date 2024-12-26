Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: 4.735 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sahte içki operasyonu yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 bin 735 litre sahte içki ele geçirilirken, içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de polis ekipleri tarafından bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sahte alkollü içki ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 bin 735 litre etil alkol, 2 bin alkol aroması, 350 adet sahte bandrol, 320 adet alkol kapüşonu, 820 adet etiket, 35 adet boş şişe, 8 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 1 adet su pompası, 4 adet oksijen tüpü, 3 adet filtre, 300 litre boş tank, 1 adet tüfek ile 17 kartuş ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 9 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden U.K., B.A., B.E., M.S., S.K., G.U. ve E.C. isimli 7 şahıs tutuklanırken, İ.D. ise adli kontrol şartıyla hastaneye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Alkollü içki imal ederek piyasa sürmek suretiyle insan sağlığına zararlı etkileri olan ve hatta ölümlere yol açabilen sahte alkollü içkiler üzerinden haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadeleri kullanıldı. - BURSA