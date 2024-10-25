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Bursa'da Sahte Gübre Operasyonu: 25 Ton Kaçak Gübre Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte Gübre Operasyonu: 25 Ton Kaçak Gübre Ele Geçirildi
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sahte gübre imal eden ve ticaretini yapan bir şüpheliye operasyon düzenledi. 2 milyon lira değerindeki 25 ton kaçak gübre ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca sahte gübre imal edip ticaretine yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 milyon lira değerinde 25 ton kaçak gübre ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sahte gübreyi piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin takibine takılan A.B (26) tır 2 milyon lira değerindeki 25 ton kaçak gübre ile Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde ilerlerken durduruldu. Aracı kontrol eden ekipler kaçak piyasaya sürülmek istenen gübreyle birlikte şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen gübrelerden analiz yapılması maksadıyla numune alınıp olup ilgili firmaya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce idari yaptırım cezası uygulanırken, şüphelinin ise karakolda işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Tarım Çevre Hukuk bursa

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