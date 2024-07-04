Üye Girişi
Haberler

Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan koyun trafiği alt üst etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sahibinin elinden kaçan koyun trafiği alt üst etti. Sahipleri koyunu yakalamaya çalıştı ancak akan trafikte yakalamak mümkün olmadı. Bir süre daha koyunu kovalayan sahipleri en sonunda yakalayarak araca bağladı.

Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan koyun, trafiği alt üst etti.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sahibinin elinden kaçan koyun trafiği alt üst etti. Sahipleri koyunu yakalamaya çalıştı ancak akan trafikte yakalamak mümkün olmadı. Bir süre daha koyunu kovalayan sahipleri en sonunda yakalayarak araca bağladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Bursa Hayvan Hakları Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title