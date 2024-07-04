Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan koyun, trafiği alt üst etti.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sahibinin elinden kaçan koyun trafiği alt üst etti. Sahipleri koyunu yakalamaya çalıştı ancak akan trafikte yakalamak mümkün olmadı. Bir süre daha koyunu kovalayan sahipleri en sonunda yakalayarak araca bağladı. - BURSA