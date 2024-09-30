Bursa'da Sağanak Yağış: Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle döndürdü ve hazırlıksız çıkan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Meteoroloji uyarılarını yaparken, hava sıcaklığı 7-8 derece düştü.
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Uyarılara rağmen hazırlıksız çıkan vatandaşlar sırılsıklam oldu
BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının 7-8 derece düştüğü şehirde caddeler de göle döndü.
Uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.
Öte yandan Uludağ'a da kar yağışının beklendiği ifade edildi.