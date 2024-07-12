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Bursa'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

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Bursa'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle kentte trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar otobüs ve metro duraklarına sığındı.

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle kentin bir çok noktasında trafik durma noktasına geldi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da otobüs durakları ve metro duraklarına sığındılar.

Akşam saatlerinde merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçesinde etkili olan sağanak yağış fırtına ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ankara Caddesi, Cumalıkızık, Haşimişcan, Altıparmak Caddesi'nde trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarına saklandı. İtfaiye ve Buski ekipleri de bir çok noktada su baskını ihbarlarına müdahale ettiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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