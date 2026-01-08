Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi: Ne araçlar ne vatandaşlar geçebildi

Bursa'da sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren sağanak yağış, kent merkezini göle çevirdi. Gökdere Kavşağı'nda yağış nedeniyle alt geçit suyla dolarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir süredir devam eden lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı. Yoğun yağışın ardından alt geçitte biriken sular, zaman zaman araç trafiğinin yoğun olduğu kavşakta ulaşımı olumsuz etkiledi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte sular kaldırımlara kadar taştı.

Bölgede bazı sürücüler alternatif güzergahları tercih etmek isterken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. - BURSA