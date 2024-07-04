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Bursa'da Sağanak Yağış Sebebiyle Yolu Kapatan Tır

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Bursa'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen bir tır, yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen tır, yolu kapattı. Büyük tehlike atlatılan kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taşarken, yollar kapandı. İznik ilçesinde ise, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 BBH 13 plakalı tır, yan döndü. Yolu boydan boya kaplayan tır elektrik direğini devirirken, yaralanan olmadı. Vatandaşların tepki göstermesi sonucu, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yol kenarındaki ev ve işyerlerinin önünde bulunan saçakları yıkıp geçen tırın, yerinden kaldırılması için polis ekipleri seferber oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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