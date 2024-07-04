Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Sağanak Yağış Sebebiyle Yan Dönen Tır Yolu Kapattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen bir tır, yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen tır, yolu kapattı. Büyük tehlike atlatılan kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taşarken, yollar kapandı. İznik ilçesinde ise yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 BBH 13 plakalı tır, yan döndü. Yolu boydan boya kaplayan tır elektrik direğini devirirken, kazada yaralanan olmadı. Olay mahallinde daha önce de benzer bir kaza yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, vatandaşların tepkisi sonucu tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası mahalle sakinleri eylem yaparak, bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yol kenarındaki ev ve işyerlerinin önünde bulunan saçakları yıkıp geçen tırın olay yerinden kaldırılması için polis ekipleri seferber oldu. Virajı alamayıp yan dönen tırın kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

 Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç

Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç

Bakmadan Geçme

Kulüpler Birliği Başkanı kim oldu? Yeni Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu mu, kim seçildi? 5 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi! Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Banu Alkan kimdir (Afrodit)? Banu Alkan hayatı ve biyografisi! Banu Alkan kaç yaşında, nereli? 4-5 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy hayatı ve biyografisi! Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? 4-5 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ?
Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title