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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, vatandaşlar hazırlıksız yakalanarak ıslak kalmayı sürdürüyor. Meteoroloji uyarıları sonrası hava sıcaklığının 7-8 derece düştüğü bildirildi.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının 7-8 derece düştüğü şehirde caddeler de göle döndü.

Uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Öte yandan Uludağ'a da kar yağışının beklendiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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