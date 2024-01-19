Bursa'da şafak operasyonuyla yakalanan 51 şüpheliden 37'si tutuklandı

Nefes kesen operasyonda 37 şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 51 torbacıdan 37'si tutuklandı. Yapılan operasyon çerçevesinde 12'si cezaevinde olmak üzere adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adli makamlar şüphelilerin 8'i hakkında adli kontrol kararı verirken, 6'sı serbest bırakıldı. Operasyon anı helikopterle takip edilmiş ve kaçan bir kişi de havadan ve karadan takiple yakalanmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, yaklaşık bir yıldır yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İnegöl ilçesinde devasa operasyona start verdi. 10 dedektör köpeği, 12 özel harekat unsuru, 125 ekip, 1 helikopter ve 2 İHA olmak üzere 1000 personel ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12'si cezaevinde olmak üzere 51 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde yakalanan şahısların araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 940 gram bonzai, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenavir, 18 adet sentetik hap, 4 adet terazi ve bir tüfek ile 13 tabanca ele geçirildi.

Nefes kesen operasyon anı kameraya yansırken, polisten kaçan bir şüpheli helikopterle tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adli makamlar tarafından 8'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6'sı serbest bırakıldı.